Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi

Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

AYDIN merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Didim'de geçen salı günü...

Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
AYDIN merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Didim'de geçen salı günü gerçekleştiren operasyonda, 2 şüpheli uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İkilinin ifadeleri doğrultusunda da geçen perşembe sabahı Didim merkez ile  İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de operasyon yapıldı. Helikopter ve drone destekli yapılan operasyonda eş zamanlı baskın yapılan ev ve iş yerleri ile araçlar arandı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Mark'ın da katıldığı aramalarda 655 gram metamfetamin, 760 gram esrar, 75 uyuşturucu hap ile çalıntı olduğu belirlenen TV, klima, elektrikli ev aletleri gibi 85 parça eşya ele geçirildi. Toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 22'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 24 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328