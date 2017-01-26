Aydın merkezli FETÖ operasyonuna 50 gözaltı

Cem ULUCAN / AYDIN, () - AYDIN merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamındaki operasyonda çeşitli meslek grubundan 50 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'nin de bulunduğu 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 20'si Aydın'da olmak üzere toplam 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları belirtildi.

