Aydın merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

AYDIN merkezli olarak dört ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 12 kişi, adreslerindeki aramanın ardından gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullanmakla suçlanan şüpheliler arasında bir avukat, iş adamı, öğretmen ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde görevli bir memurun da bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü B Hizmet Binası'na götürüldü. Operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.