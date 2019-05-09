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Aydın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Burhan CEYHAN / AYDIN, () - AYDIN merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Didim'de geçen salı...

Aydın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Burhan CEYHAN / AYDIN, () - AYDIN merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Didim'de geçen salı günü gerçekleşen operasyonda, 2 kişi uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda operasyonun kapsamı genişletildi. Ekipler bu sabah, Didim ilçe merkezli İstanbul, İzmir ve Nevşehir illerinde helikopter ve drone destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yaptı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçları arandı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Mark''ın da katıldığı Aydın'daki aramalarda 655 gram metamfetamin, 760 gram esrar, 75 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu belirlenen 85 parça TV, klima, elektrikli ev aletleri gibi malzemeler ele geçirildi. Son operasyonda ise 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Geçen salı günü gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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