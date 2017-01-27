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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü'ne kurusıkı tabancayla saldırı girişimi

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, kurumun eski çalışanlarından Murat Sözkesen'in silahlı saldırısına uğradı. Yara almadan kurtulan Töre'nin şoförünün müdahalesi sonucu saldırgan, kurusıkı...

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü'ne kurusıkı tabancayla saldırı girişimi

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, kurumun eski çalışanlarından Murat Sözkesen'in silahlı saldırısına uğradı. Yara almadan kurtulan Töre'nin şoförünün müdahalesi sonucu saldırgan, kurusıkı tabancasını bırakıp kaçtı.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin içerisinde bulunduğu araç, kurumdan çıkarken kurumun eski çalışanlarından Murat Sözkesen tarafından önü kesilerek durduruldu. "Seni öldüreceğim" diye bağıran Sözkesen, silahını araca doğrultup tek el ateş etti. Bu sırada araçtan inen Töre'nin şoförü Menderes Peker, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahale etti. Arbede sırasında yere düşen Peker elinden yaralanırken, Sözkesen, kurusıkı olduğu belirlenen silahını bırakıp kaçtı.
TÖRE'Yİ TEHDİTTEN 2 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışırken bir süre önce istifa eden Murat Sözkesen'in daha önce iki kez Pervin Töre'yi tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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