Aydın Doğan'a hakaret suçundan Ersin Ramoğlu mahkum oldu

ADANA, () - ADANA'da yaygın bir gazetenin bölge ekinde yazdığı köşe yazılarıyla Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Ersin Ramoğlu, hakaret suçundan 109 gün adli para cezasının yanı sıra 13 bin lira da tazminata mahkum edildi.

Ersin Ramoğlu, 21 Eylül 2015 ile 3 Kasım 2015 tarihleri arasında yazdığı bazı yazılarında Aydın Doğan'a hakaret eden cümleler kullanıp asılsız suçlamalar yöneltti. Başlatılan soruşturma kapsamında Ramoğlu hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntü bir ileti ile hakaret' suçundan Adana 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Ramoğlu, suçlamayı kabul etmeyerek yazılarının basın özgürlüğü çerçevesinde ve eleştiri sınırları içerisinde kaldığını öne sürdü. Mahkeme ise 'bu sınırın aşıldığını, yazılanlarda kamu yararı bulunmadığını' kaydetti, 109 gün adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca Ramoğlu'nun 'daha önce aynı suçtan birden fazla mahkumiyet alması ve yeniden suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığı gerekçesi ile de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına' karar verildi. Mahkeme ayrıca, sanığın sabıka kayıtlarını dikkate alarak kararın 'kesin' olmasına hükmedip, temyiz yolunu kapattı.

Mahkeme hakimi, incelenen söz konusu yazılar nedeniyle Ramoğlu'nun savunmasına itibar edilmediğini belirterek gerekçeli kararında şu görüşlere yer verdi:

Ayrıca Ramoğlu'nun hakaret suçundan aldığı adli para cezasının kesinleşmesinin ardından Aydın Doğan'ın avukatı Aziz Erbek'ın, Adana 7'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı manevi tazminat davası da sonuçlandı. Bu mahkeme de Ersin Ramoğlu'nu temyiz yolu açık olmak üzere 3 ayrı yazı için toplam 13 bin lira manevi tazminata mahkum etti.