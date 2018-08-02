 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Aydın'daki FETÖ davasında 51 sanığa hapis cezası

AYDIN'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli öğretmen yapılanmasına yönelik 17'si tutuklu 87 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 51 sanığa 2 yıl 1 ay ila 13 yıl 6...

Aydın'daki FETÖ davasında 51 sanığa hapis cezası
AYDIN'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli öğretmen yapılanmasına yönelik 17'si tutuklu 87 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 51 sanığa 2 yıl 1 ay ila 13 yıl 6 arasında değişen hapis cezası verdi. 22 sanık berat ederken, 14 sanığın dosyası ayrıldı.
Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen 17'si tutuklu 87 sanıklı davanın karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, tarafların avukatları ile sanık yakınları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.  
Mahkeme heyeti, örgütün mahrem imamlarından sorumlu olduğu ileri sürülen O.Y.'nin de aralarında bulunduğu 32 sanığa, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 4 ay ila 13 yıl 6 ay, 19 sanığa 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 2 yıl 1 ay ila 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezası verdi. 22 sanık ise beraat etti. Mevcut delil durumları göz önüne alınan 14 sanığın dosyası ise ayrıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar