ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat'ın meyvesidir
Karamollaoğlu'ndan çarpıcı ittifak açıklaması
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız

Aydın'daki FETÖ davasında 29 sanığa hapis cezası

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Aydın'daki emniyet ayağına ilişkin soruşturma kapsamında 11'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Toplam 29 sanığa 2 yıl 5 ay 10 gün ile...

Aydın'daki FETÖ davasında 29 sanığa hapis cezası
FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Aydın'daki emniyet ayağına ilişkin soruşturma kapsamında 11'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Toplam 29 sanığa 2 yıl 5 ay 10 gün ile 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda yapıldı. Karar duruşmasına sanıklar, tarafların avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda, 23 sanık 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün ile 8'er yıl arasında değişen hapis cezalarına, 6 sanık da 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 2 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 6'sının beraatine karar veren mahkeme heyeti, 3'ü firarda olan 6 sanığın dosyasını ise ayırdı. Ayrıca tutuklu olan ve ceza alan 11 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314