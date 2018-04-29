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Aydın'da zincirleme kaza: 6 yaralı, 1 dana telef oldu

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), () - AYDIN'ın Sultahisar ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralanırken, 1 dana da telef oldu. Kaza, saat 03.30 sıralarında, Nazilli- Aydın yolunun Sultanhisar'dan geçen bölümündeki...

Aydın'da zincirleme kaza: 6 yaralı, 1 dana telef oldu

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), () - AYDIN'ın Sultahisar ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralanırken, 1 dana da telef oldu.
Kaza, saat 03.30 sıralarında, Nazilli- Aydın yolunun Sultanhisar'dan geçen bölümündeki Yenipazar yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Ertan Oğuz yönetimindeki 34 HK 4084 plakalı otomobil, kavşakta aniden yola çıkan danaya çarptı. Dana telef olurken, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp, savrulan otomobil devrilerek, önündeki Veli Çiçek Demir'in kullandığı 09 PU 522 plakalı otomobile çarptı. Ali Ertan (34) yönetimindeki 09 Y 5775  plakalı otomobil de telef olan danaya çarparak, takla attı. Kazada sürücü Ertan ile kazaya karışan araçlardaki Behzat Aydın (18), Makbule Timurtaş (22), Senem Timurtaş (26) Batuhan Aydın (20) ve Saliha Çiçekdemir (76) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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