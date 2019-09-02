Aydın'da zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), () - AYDIN’ın Söke ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Söke-Argavlı Devlet karayolu üzerinde meydana geldi. Söke istikametine giden Mahfuz Köse yönetimindeki 06 BB 0617 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şerite geçen otomobil, Mehmet Duru yönetimindeki 35 AIS 467 plakalı otomobil ile Kayhan Demirci yönetimindeki 35 KY 450 plakalı otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada araç sürücüleri Mahfuz Köse ve Mehmet Duru ile otomobillerin içerisinde yolcu olarak bulunan Nermin Tulumen, Hülya Aydın, Metehan Demirci, Damla Buse Demirci, Günay Demirci ve Ceyda Köse çeşitli yerlerinden yaralandı. Diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Ceyda Köse’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.