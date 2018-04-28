Aydın'da yüzbaşı ve eşine FETÖ'den gözaltı

İSTANBUL'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aydın'da bir yüzbaşı ve eşi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu illerin arasında yer alan Aydın'da da İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir yüzbaşı ve eşinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildiği belirtildi.