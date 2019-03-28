Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ve Karacasu ilçelerinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik dün sabah operasyon yaptı. Nazilli'de 1, diğerleri Karacasu'da olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 70 uyuşturucu hap, 360 kök Hint keneviri, 20 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden satış yaptıkları öne sürüldü. Nazilli'deki şüpheli, diğerlerinden önce adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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