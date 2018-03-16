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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı, 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla...

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı, 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 3 ayrı operasyon düzenledi. 
Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen U.Ş. ve S.T., bir süredir sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. S.T’nin iş yerinde yapılan aramada, 1748 gram esrar, 3.44 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. 
İkinci operasyonda, polis ekipleri şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada yufkaların içerisine sarılarak gizlenen 911 gram bonzai, 392 gram metamfetamin ve 28 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 
Bir diğer operasyonda ise polis ekiplerince durdurulan C.R. yönetimindeki bir otomobilde arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada, 15.70 gram metamfetamin, 0,15 gram bonzai ve 400 avro sahte para ele geçirildi. Şüpheliler C.R. ve V.Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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