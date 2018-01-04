Aydın'da tutuklanan 2 DEAŞ'lı cezaevine böyle gitti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Davut Magoçoğlu (55) ve Basri Gönültaş (45), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Gönültaş, adliye çıkışında, "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı. Davut Magoçoğlu da "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nazilli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Davut Magoçoğlu ve Basri Gönültaş, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Daha önce adreslerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin, uzun süredir teknik takip altında oldukları öğrenildi. Zanlıların telefon görüşmelerinde ise "Sıkacaksın bu polisin kafasına" şeklinde ifadeler kullandıkları öğrenildi. Ayrıca 2 şüphelinin, farklı zamanlarda gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri ile irtibatları ve Suriye'ye giriş-çıkış yapanlarla ilgili konuşmalarının da tespit edildiği belirtildi.

Tutuklanmalarının ardından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan tutuklananlardan Basri Gönültaş, "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah'ın kulu olduğumuz için tutuklandık" diye bağırdı. Davut Magoçoğlu da "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.



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