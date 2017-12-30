Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

KUŞADASI'nda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç orta refüje çarparak aydınlatma direğini devirdi. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. 42 yaşındaki Yusuf Noyan Tekus yönetimindeki 09 BR 179 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, orta refüjde bulunan demir bariyer ve aydınlatma direklerine çarparak karşı yola geçti. Kazada sürücü Yusuf Noyan Tekus ile araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Ayça Yereyakın (14) ve Ayla Cici (45) yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan, karşı yönden gelen 3 araç da devrilen direk ve kopan bariyer parçalarının yola savrulması nedeniyle hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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