Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...

Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşaktan dönen TIR'la çarpışan otomobilde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Bozdoğan Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Fahri Yılmazsavaş (55) yönetimindeki 09...

Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşaktan dönen TIR'la çarpışan otomobilde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Bozdoğan Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Fahri Yılmazsavaş (55) yönetimindeki 09 H 1170 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Mustafa Kilici yönetimindeki 43 AAD 044 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmazsavaş ile birlikte, yolcular Dilek Şahin (39), Etem Yılmazsavaş (80), Ayşe Yılmazsavaş (78), Mehmet Şahin (49) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Yılmazsavaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314