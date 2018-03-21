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Aydın'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, çek ve senet tahsilatı yaptığı ileri sürülenlere yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Çakırbeyli Mahallesi'nin Ova mevkisinde, çek...

Aydın'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, çek ve senet tahsilatı yaptığı ileri sürülenlere yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çakırbeyli Mahallesi'nin Ova mevkisinde, çek ve senet tahsilatı yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli, sabah saatlerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakaladı. 'Hırsızlık'tan sabıkaları bulunan S.T., K.K. ve İ.K., iddiaya göre, evine gelip, tehdit ettiği M.Ü.'den çek ve senetleri tahsil etmek istedi. Komşuların haber vermesiyle Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çek ve senet tahsilatı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda S.T., K.K., ve İ.K. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 koçan boş senet, 14 kişiye ait dolu senet, 1 alacak defteri, bir miktar kristal ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden S.T.'ye 'uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak'tan ve 'trafiği tehlikeye düşürmek'ten 9 bin 146 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 4 bin liralık senedi oynamayla 40 bin lira yaptığının belirlendiği öğrenildi.

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