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Aydın'da tarihi binanın duvarı çöktü

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), () - AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, bir inşaatın temel kazısı sırasında 110 yıllık tarihi binanın bir duvarı ile çatısının bir kısmı çöktü. Aydın Caddesi'nde 2015 yılında restore edildikten sonra...

Aydın'da tarihi binanın duvarı çöktü

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), () - AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, bir inşaatın temel kazısı sırasında 110 yıllık tarihi binanın bir duvarı ile çatısının bir kısmı çöktü.
Aydın Caddesi'nde 2015 yılında restore edildikten sonra kafe olarak kullanılan 110 yıllık tarihi binanın 1 duvarı ile çatısının bir kısmı, yan tarafında yapılan inşaatın temel kazısı nedeniyle çöktü. Olay sırasında binada ve yakınlarında kimsenin olmaması herhangi bir can kaybının yaşanmasını önledi.
Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak binaya kimseyi yaklaştırmadı.
Söke Belediyesi yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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