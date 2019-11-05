Son Dakika
Aydın'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama
AYDIN'da, polis ekiplerince, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 04.11.2019, 23:06
AYDIN'da, polis ekiplerince, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde KCK/PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik propaganda yaptığı gerekçesiyle 37 kişiyi düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ç., R.B. ve M.A.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde KCK/PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik propaganda yaptığı gerekçesiyle 37 kişiyi düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ç., R.B. ve M.A.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5