Aydın'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

AYDIN'da, polis ekiplerince, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde KCK/PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik propaganda yaptığı gerekçesiyle 37 kişiyi düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ç., R.B. ve M.A.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.