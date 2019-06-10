Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı 

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, Kadir B.'nin tabancayla bacağından vurduğu Güner Polat (49), hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün Nazilli Şirinevler Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Ailesiyle pazara gelen Güner Polat, pazar alışverişinin ardından otomobilinin başına geldi. Aldığı gıda malzemelerini aracına bıraktığı sırada, motosiklet ile pazar yerinden geçen Kadir B. tabanca ile Polat'a ateş açtı. Kadir B.'nin yaptığı silahlı saldırı sonucunda Polat ayağından vuruldu. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polat, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay sonrası kaçmaya çalışan Kadir B.'yi kısa sürede yakaladı. Saldırgan Kadir B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



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