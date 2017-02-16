Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...

Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında alacak meselesi yüzünden...

Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan emlakçı 28 yaşındaki Ferhat Yetik ile Mehmet Kerim, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Kerim, yanında taşıdığı tabancayla Yetik ve yanındaki arkadaşı 35 yaşındaki Ergün Bozer'i bacaklarından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Ferhat Yetik, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Ergün Bozer ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olay sonrası kaçan Mehmet Kerim'i yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.