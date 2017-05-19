Aydın'da PKK operasyonu, 5 tutuklama

Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli İlçesi merkezli olarak 3 ilde, bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik olarak Aydın Nazilli merkezli, Batman ve Bitlis'te belirlenen adreslere jandarma tarafından dün eş zamanlı operasyon düzenlendi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen bazı dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.