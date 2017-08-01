Aydın'da kardeş kavgası: 1 ölü

AYDIN’ın Efeler İlçesinde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada Ali İhsan Gülfidan hayatını kaybetti.Olay, Kocagür Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Ali İhsan Gülfidan (40), eşiyle tartışan kardeşi Mahmut Gülfidan'ı (35) sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada iki kardeş birbiriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mahmut Gülfidan ağabeyini bıçakla yaraladı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülfidan'ı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gülfidan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahmut Gülfidan jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







