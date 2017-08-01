Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevi bıraktı
Diyanet İşleri Ekrem Keleş'e emanet
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı

Aydın'da kardeş kavgası: 1 ölü

AYDIN’ın Efeler İlçesinde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada Ali İhsan Gülfidan hayatını kaybetti.

Aydın'da kardeş kavgası: 1 ölü
AYDIN’ın Efeler İlçesinde iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada Ali İhsan Gülfidan hayatını kaybetti.

Olay, Kocagür Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Ali İhsan Gülfidan (40), eşiyle tartışan kardeşi Mahmut Gülfidan'ı (35) sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada iki kardeş birbiriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mahmut Gülfidan ağabeyini bıçakla yaraladı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülfidan'ı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gülfidan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahmut Gülfidan jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314