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Aydın'da kafasına demir boru düşen işçi öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN’ın Söke ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Mustafa Aydoğdu (39), arıza yapan su pompasını değiştirmeye çalıştığı sırada kafasına demir su borusunun düşmesiyle hayatını...

Aydın'da kafasına demir boru düşen işçi öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN’ın Söke ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Mustafa Aydoğdu (39), arıza yapan su pompasını değiştirmeye çalıştığı sırada kafasına demir su borusunun düşmesiyle hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Bağarası Mahallesi Sarıçay Göleti yakınlarında meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı’nda (ASKİ) işçi olarak çalışan Mustafa Aydoğdu, Yeniköy Mahallesi’nde yaşanan su arızasını onarmak için arkadaşlarıyla birlikte Bağarası Mahallesi Sarıçay Göleti bölgesine gitti. Burada arıza yapan su pompasını değiştirmeye çalışan Aydoğdu’nun kafasına demir su borusu düştü. Diğer çalışanlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aydoğdu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Aydoğdu’nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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