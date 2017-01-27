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Aydın'da kaçak üretilen şarap ele geçirildi

Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA(Aydın), () - AYDIN'ın Efeler ve İncirliova ilçelerindeki bir ev ve depoya yapılan eş zamanlı operasyonda, binlerce litre kaçak üretim şarap ele geçirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...

Aydın'da kaçak üretilen şarap ele geçirildi

Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA(Aydın), () - AYDIN'ın Efeler ve İncirliova ilçelerindeki bir ev ve depoya yapılan eş zamanlı operasyonda, binlerce litre kaçak üretim şarap ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak üretim içkiye karşı çalışmaları sürüyor. Dün sabah Efeler ve İncirliova ilçelerinde M.A.'ya ait adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 970 şişeye doldurulmuş 4 bin 351 litre kaçak üretim şarap ele geçirdi. Ayrıca 720 kapşon, 48 etiket, 134 kapak, 26 mantar tapa, 60 boş şişe ve şişelere şarap doldurmada kullanıldığı değerlendirilen 3 huni, 1 maşrapa ile 1 plastik leğen ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan işyeri ve deponun sahibi M.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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