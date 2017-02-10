Aydın'da kaçak sigara ele geçirildi

AYDIN'ın Efeler İlçesi'ndeki bir tankerin gizli bölmesinde 36 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte kaçak sigara getirileceğini öğrendi. Aydın- Denizli Karayolu üzerinde geçen çarşamba günü önlem alan polis, bir tankeri durdurdu. Tankerde arama yapan polis ekipleri, oluşturulmuş gizli bir bölmede 36 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Tanker şoförü K.G. ve yanında bulunan K.Y. gözaltına alındı. Kaçak sigaralara ise el kondu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G. tutuklanırken, K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.FOTOĞRAF





