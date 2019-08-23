Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Burhan CEYHAN /AYDIN, ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Behiye Karasu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Güllübahçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke'den Didim istikametine giden Selahattin Çiftçi yönetimindeki 09 S 8295 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cem Karasu yönetimindeki 09 JU 664 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Hatalı şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çitftinin kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan Behiye Karasu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.