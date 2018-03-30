Aydın'da FETÖ operasyonu

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin bugün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan U.B., R.K., A.D., S.C.G., H.M.K. ve İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin bugün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan U.B., R.K., A.D., S.C.G., H.M.K. ve İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.