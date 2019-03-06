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Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Tezcan Barış (54) traktörle tarlada çalıştığı sırada, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal İmamköy Mahallesi Ilıca mevkiinde meydana geldi....

Aydın'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Tezcan Barış (54) traktörle tarlada çalıştığı sırada, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal İmamköy Mahallesi Ilıca mevkiinde meydana geldi. Tezcan Barış, traktörü ile tarlada çalışırken, henüz bilinmeyen nedenle traktörü devrildi. Traktörün altında kalan Barış ağır yaralanırken, olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Barış'ın hayatını kaybettiği belirledi. Tezcan Barış'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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