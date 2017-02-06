Aydın'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Cem ULUCAN / AYDIN, () - AYDIN'ın 5 ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri DEAŞ'a yönelik Nazilli, Söke, Kuşadası, Kuyucak ve Efeler ilçelerindeki bazı evlere sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda dijital verilere el konulduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Cem ULUCAN / AYDIN, () - AYDIN'ın 5 ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.