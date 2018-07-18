Aydın'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında, 9 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar görürken, alevler yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.Yangın, gündüz saatlerinde Yalınkuyu Mahallesi Burun Ucu mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Yüksek gerilim hattından kıvılcım sıçraması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim alanlarına da yaklaşan alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibi uçak, 9 arazöz, 5 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevler yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, 9 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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