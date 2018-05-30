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Aydın'da çevreciler toplu balık ölümleri nedeniyle eylem yaptı

AYDIN'ın Söke ve Didim ilçe sınırları içinde yer alan Büyük Menderes Nehri tahliye kanalında yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından çevreciler eylem yaptı. Konunun takipçisi olduklarını belirten çevreciler, yetkilileri kirliliğin...

Aydın'da çevreciler toplu balık ölümleri nedeniyle eylem yaptı
AYDIN'ın Söke ve Didim ilçe sınırları içinde yer alan Büyük Menderes Nehri tahliye kanalında yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından çevreciler eylem yaptı. Konunun takipçisi olduklarını belirten çevreciler, yetkilileri kirliliğin giderilmesi için göreve davet etti. 
Aydın ve Muğla'da faaliyet gösteren çevreci sivil toplum kuruluşları, Söke ve Didim  ilçe sınırları içinde yer alan Büyük Menderes Nehri tahliye kanalındaki balık ölümlerini protesto etmek için kanalın yanında eylem yaptı. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), TEMA ve EKODOSD'un da aralarında bulunduğu çevreci sivil toplum kuruluşlarına, CHP ve İYİ Parti ilçe teşkilatları da destek verdi. Eylem sırasında katılımcılar adına açıklamayı AYÇEP Genel Sekreteri Gönül Yücel Hastaoğlu yaptı. Hastaoğlu, "Sanayi atıkları, zirai ilaçlar ve evsel atıklarla kirletilen Menderes Nehri ve tahliye kanalının sorunlarının havza boyunca değerlendirilmesi gerekir. Çevre Kanunu hükümleri gereğince evsel ve endüstriyel atık su üreten faaliyetler denetlenmeli, arıtma tesisi kurma yükümlülüğü bulunan endüstriyel tesislerde arıtma tesisleri kurulmalı, kurulu olanların artıma tesisleri çalışmalı, kirletenler hakkında gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Türkiye'nin en uzun sekizinci nehri olan Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik dördüncü seviyeye ulaşmıştır. Bütün yaşam alanlarımızı yağmalayan, tek dertleri kar etmek olan kapitalistler sözde temiz enerji diye RES, GES, JES uygulamalarıyla temiz doğamızı kirletmektedirler" dedi. 

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