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Aydın'da bileklerini ve boğazını kesen kişi, son anda kurtarıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nuri G. (38), ormanlık alanda bileklerini ve boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. Köylüler tarafından kanlar içinde bulunan Nuri G., hastanede tedaviye alındı. Olay,...

Aydın'da bileklerini ve boğazını kesen kişi, son anda kurtarıldı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nuri G. (38), ormanlık alanda bileklerini ve boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. Köylüler tarafından kanlar içinde bulunan Nuri G., hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğlen saatlerinde Nazilli'nin kırsal Bereketli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Nuri G., evinin bulunduğu ormanlık alanda köylüler tarafından yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu. Köylüler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, jiletle bilekleri ve boğazını keserek intihar girişiminde bulunduğunu belirlenen Nuri G.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan Nuri G., Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, Nuri G.'nin babasıyla birlikte emlakçılık yaptığı ve bir süredir psikolojik sorunları  olduğu ileri sürüldü.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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