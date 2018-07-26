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Aydın'da alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada Hasan Salbaş (65) öldü, oğlu Mustafa Hakan Salbaş (29) ile karşı taraftan Enver Kızılgeçit (35) ise yaralandı. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında,...

Aydın'da alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Söke ilçesinde alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada Hasan Salbaş (65) öldü, oğlu Mustafa Hakan Salbaş (29) ile karşı taraftan Enver Kızılgeçit (35) ise yaralandı.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Güllübahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüs şoförü Hasan Salbaş ve oğlu Mustafa Hakan Salbaş ile Enver Kızılgeçit ve Hüseyin Kapsöz (20) arasında alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Taraflar telefonda randevulaştı, mahalledeki bir kahvehanede buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda Hasan Salbaş, oğlu Mustafa Hakan Salbaş, karşı taraftan Enver Kızılgeçit, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan Hasan Salbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili Hüseyin Kapsöz, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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