Aydın'da 8 KESK üyesi gözaltına alındı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi 8 kişi, 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak isteyince yaka paça gözaltına alındı.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyesi 8 kişi, 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak üzere Kent Meydanı'na geldi. KESK üyeleri, pankart asıp basın açıklaması yapmak üzere hazırlanırken, daha önceden olay yerinde tedbir alan polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle eyleme müdahalede bulundu. KESK üyeleri eylemde ısrar edince, polis 8 kişiyi gözaltına alındı. Kol ve bacaklarından tutulup sürüklenerek ekip aracına bindirilen eylemciler, Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

FOTOĞRAFLI