Aydın'da 8 eski polis FETÖ'den tutuklandı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 eski emniyet mensubundan 8'i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 9 emniyet mensubunu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı öne sürülen şüphelilerden 1'i, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan, aralarında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Büro eski Amiri Akın Çetin ile komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 8 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.