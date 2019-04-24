Aydın'da 68 yaşındaki çiftçi ahırda intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), ()- AYDIN’ın Çine ilçesinde, çiftçi Dursun B. (68), ahırda kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Dorumlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Dursun B., bilinmeyen nedenle evinin önündeki ahırda kendini iple tavana astı. Ahıra gelen komşusu Dursun B.'yi tavana asılı halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Dursun B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dursun B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Dursun B.'nin acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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