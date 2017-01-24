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Aydın'da 5 komiser yardımcısı açığa alındı

AYDIN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru açığa alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kararıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Aydın'da 5 komiser yardımcısı açığa alındı
AYDIN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru açığa alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kararıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli komiser yardımcısı A.C., Personel Şube'de görevli komiser yardımcısı L.B., Çine'de görevli komiser yardımcısı M.K., Kuşadası'nda görevli komiser yardımcısı F.Y. ve Umurlu'da görevli komiser yardımcısı Y.Y. ile Asayiş Şubesi'nde görevli polis memuru S.E. görevden uzaklaştırıldı. Polis memuru S.E.'nin aynı zamanda gözaltına da alındığı belirtildi.
Açığa alınan komiser yardımcılarının 2011 yılında katıldıkları sınavla göreve başladığı öğrenildi. 

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