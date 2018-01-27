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Aydın'da 4 FETÖ sanığına hapis cezası

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, örgüte bağlı dershane ve özel okulların avukatlığını yapan Yalçın Kayaaltı'nın da aralarında bulunduğu 4 sanık, çeşitli hapis cezalarına...

Aydın'da 4 FETÖ sanığına hapis cezası
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, örgüte bağlı dershane ve özel okulların avukatlığını yapan Yalçın Kayaaltı'nın da aralarında bulunduğu 4 sanık, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4 sanık, bugün karar duruşmalarında hakim karşına çıktı. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı davalarda yargılanan sanıklardan örgüte bağlı dershane ve özel okulların avukatlığını yapan avukat Yalçın Kayaaltı, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Mahkeme, Atça Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim üyesi iken meslekten ihraç edilen Adem Duman ve Murat Akkuş için ise 8'er yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, Akkuş ve Duman'nın tahliyesine karar verdi.
Aynı soruşturma kapsamında yargılanan İlkay Erdoğan da 6 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

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