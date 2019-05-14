Aydın'da, 30 kaçakla yakalanan Suriyeli 2 organizatör tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Didim ilçesinde, 2 mahallede jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde, 2 minibüs içindeki toplam 30 kaçak göçmen ve Suriyeli 2 organizatör yakalandı. Adliyeye sevk edilen organizatörler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle dün akşam saatlerinde, Balat ve Akköy mahallelerinde yol kontrolü yaptı. Balat Mahallesi'ndeki kontrollerde sürücüsü durdurulan minibüste 13 Kongo uyruklu kaçak göçmen, Akköy Mahallesi'ndeki kontrolde durdurulan diğer minibüste ise 11 Suriye, 6 Somali uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Minibüsleri kullanan ve organizatör oldukları ileri sürülen Suriyeli H.C. ve H.A.J. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, kişi başı 3 bin 49 TL idari para cezası uygulanarak, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör olduğu ileri sürülen 2 Suriyeli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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