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Aydın'da 2 şüpheli polisle çatıştı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan iki şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonunda otomobilleri çamura saplanan 2 şüpheli polisle silahlı çatışmaya girdikten sonra dağlık...

Aydın'da 2 şüpheli polisle çatıştı
AYDIN'ın Çine ilçesinde, polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan iki şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonunda otomobilleri çamura saplanan 2 şüpheli polisle silahlı çatışmaya girdikten sonra dağlık alanda gözden kayboldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, Çakırbeyli Mahallesi yakınlarında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Çakırbeyli Kavşağı'nda 35 GO 0563 plakalı şüpheli aracı gören Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü yapmak için otomobili durdurmak istedi. Polisi gören otomobilin içindeki iki şüpheli 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüphelilerin kaçtığını gören polis ekipleri kaçan otomobili kovalamaya başladı. Uzun süren kovalama sonucu şüphelilerin otomobili çamura saplandı. Otomobille kaçamayacaklarını anlayan şüpheliler otomobilden inerek kaçmaya çalışırken, bir yandan da tabancayla polislere ateş etti. Ateşe karşılık veren polis ekipleri şüphelileri kovalamaya başladı. Kurşunları biten şüpheliler dağlık alana doğru kaçarak gece karanlığında izlerini kaybettirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından çamura saplanan otomobil emniyet otoparkına çekilirken, kaçan şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor. 
 
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