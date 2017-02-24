Aydın'da 13 eski polise ByLock gözaltısı

Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 13 eski polis memuru gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 21 Şubat'ta Aydın ve ilçelerinde önceden belirlenen adreslere FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyonlar düzenledi. İki gün süren operasyonlarda daha önce Kanun Hükmünde Kararnameler ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan eski polis memurlarının cep telefonlarında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürüldü.