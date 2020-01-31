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Aydın'da 10 uyuşturucu taciri tutuklandı
GÜVENLİK 31.01.2020, 12:03
AYDIN'ın Efeler ve Germencik ilçelerinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 3- 27 Ocak tarihleri arasında operasyon yaptı. 113 olaya müdahale edip, 126 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatan polis, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerinde bin 486 gram metamfetamin,160 gram esrar, 31 yeşil reçeteli hap, 8.72 gram bonzai, 9 ecstasy hap, 2 gram skunk, 0.10 gram toz esrar ile ruhsatsız 2 tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 3- 27 Ocak tarihleri arasında operasyon yaptı. 113 olaya müdahale edip, 126 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatan polis, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerinde bin 486 gram metamfetamin,160 gram esrar, 31 yeşil reçeteli hap, 8.72 gram bonzai, 9 ecstasy hap, 2 gram skunk, 0.10 gram toz esrar ile ruhsatsız 2 tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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