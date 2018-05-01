Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

Aydın'da 1'i çocuk 3 kişiye yıldırım çarptı

AYDIN'ın Karacasu İlçesi'nde, tarlada çalışırken başlayan yağmur nedeniyle ormanlık alana sığınan 1'i çocuk 3 kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Koyunlar'ın...

Aydın'da 1'i çocuk 3 kişiye yıldırım çarptı
AYDIN'ın Karacasu İlçesi'nde, tarlada çalışırken başlayan yağmur nedeniyle ormanlık alana sığınan 1'i çocuk 3 kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Koyunlar'ın (45) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Koyunlar, 4 yaşındaki oğlu Ahmet Seyit Koyunlar ve Mehmet Koyunlar (47) dağlık alandaki tarlalarında çalıştığı sırada yağmur başladı. Yağmurdan korunmak için ormanlık alanda ağaçların altına sığınan 3 kişi, yakınlarına düşen yıldırım nedeniyle yaralandı. Mustafa Koyunlar, oğlu Ahmet Seyit Koyunlar ve Mehmet Koyunlar'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama başlatan jandarma 1'i çocuk 3 kişiyi ormanlık alanda baygın halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Mustafa Koyunlar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Ahmet Seyit ile Mehmet Koyunlar'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314