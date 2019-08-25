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Ayakkabı keçesinin altından eroin çıktı
VAN'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan takside bulunan yolcuya ait ayakkabı keçesinin içine gizlenmiş 52 gram eroin ele geçirildi. Gevaş ilçesnideki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu...
GÜVENLİK 25.08.2019, 07:38
VAN'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan takside bulunan yolcuya ait ayakkabı keçesinin içine gizlenmiş 52 gram eroin ele geçirildi.
Gevaş ilçesnideki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden denetimler kapsamında, bir taksi durdurularak arama yapıldı. Takside bulunan yolcu, şüpheli hareketleriyle dikkat çekince, ekipler tarafından üstü ve eşyaları arandı. Yapılan aramada, yolcuya ait ayakkabı keçesi içerisinde gizlenmiş 52 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Gevaş ilçesnideki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden denetimler kapsamında, bir taksi durdurularak arama yapıldı. Takside bulunan yolcu, şüpheli hareketleriyle dikkat çekince, ekipler tarafından üstü ve eşyaları arandı. Yapılan aramada, yolcuya ait ayakkabı keçesi içerisinde gizlenmiş 52 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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