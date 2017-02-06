Ayakkabı hırsızlığına 3 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, ()-SAMSUN'da 3 ayrı evin kapısının önünden ayakkabı çaldıkları öne sürülen 17 yaşındaki O.Ş. ile 16 yaşındaki M.O. ve B.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay dün gece Atakum İlçesi'nde meydana geldi. O.S., M.O. ve B.Y., Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi'nde oturan Erdal Caka ile aynı mahallede oturan Hüseyin Uzuntaş'ın evlerinin kapısının önüne bıraktığı birer çift ayakkabıyı çalarak kaçtı. Bu olayın ardından şüpheliler aynı gece Atakum İlçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan Ali Kağan Kasap'ın evinin kapısının önüne bıraktığı 1 çift daha ayakkabıyı çaldı. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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