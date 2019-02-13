Ayakkabı hırsızları apartmanlara dadandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - ADANA'da hırsızlar girdikleri 2 apartmanda kapı önündeki ayakkabıları toplayıp kaçtı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77160 ve 77162 sokakta bulunan apartmanlara giren hırsızlar, evlerin giriş kapısı önünde bulunan ayakkabıları çalarak kaçtı. Apartman sakinleri ayakkabılarının olmadığını fark edince, 155 Polis İmdat Hattı'ndan yardım istedi. Güvenlik kameralarının olmadığı apartmanları tercih eden hırsızların, çaldıkları ayakkabıları yanlarında getirdiği poşete doldurup kaçtıkları saptandı. 3 gün üst üste 2 farklı apartmana giren hırsızların kapılarının önünde ayakkabı bırakmadığını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden hırsızların bulunması için yardım istedi.

TÜM KATLARI BOŞALTMIŞLAR

Apartman sakinlerinden Sultan Kaya (44), köyden gelen çocuğunun çamurlu ayakkabılarını kapının önüne bıraktıklarını, bir süre sonra çalındığını fark ettiklerini belirterek, "Tüm katlardan ayakkabıları almışlar. Dışarıda buldukları tüm ayakkabıları götürmüşler. Başka apartmanlara girdiklerini de duymuştuk. Ama bizim apartmana gireceklerini tahmin edememiştik. Maddi gücümüz el verdikçe yeniden ayakkabıları alacağız. Çocuğum üniversiteye gidiyor, bot alamadık mecburen eskilerle gidecek artık. Bulunmasını istiyoruz ama umudum da yok, giden gitti artık" dedi. Apartman sakini Seyhan Şanlı ise 12 katlı apartmanlarındaki 24 dairenin büyük bir çoğunluğunun ayakkabılarının çalındığını belirterek, sorumluların bulunması için yetkililerden yardım istedi. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine polis, hırsızlıklarla ilgili soruşturma başlattı.



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