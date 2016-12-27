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Ayakkabı hırsızı tutuklandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde evlerin önünden ayakkabıları çalan N.T. yakalanırken, çaldığı 50 çift ayakkabı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen N.T. tutuklandı. Son günlerde Gölcük'te evlerin...

Ayakkabı hırsızı tutuklandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde evlerin önünden ayakkabıları çalan N.T. yakalanırken, çaldığı 50 çift ayakkabı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen N.T. tutuklandı.
Son günlerde Gölcük'te evlerin giriş kapılarının önüne bırakılan ayakkabıların çalınması üzerine çok sayıda şikayet oldu. Polis vatandaşların şikayetlerini dikkate alırken, Değirmendere Eren Sokak'ta durumundan şüphelendiği N.T.'yi takibe alarak yakaladı. N.T.'nin elindeki çantada ayakkabılar görüldü. N.T.'nin çalarak sakladığı 50 çift ayakkabı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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