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Ayağına çivi batan genç kadın, yaşama tutunamadı
ZONGULDAK’ta ayağına çivi batan 2 aylık hamile 18 yaşındaki Aycan Kara, tetanos tanısıyla tedavi gördüğü hastanede olaydan 21 gün sonra yaşamını yitirdi. İstanbul’dan fındık bahçesine çalışmak için ailesiyle birlikte Alaplı...
GÜVENLİK 05.09.2019, 10:41
ZONGULDAK’ta ayağına çivi batan 2 aylık hamile 18 yaşındaki Aycan Kara, tetanos tanısıyla tedavi gördüğü hastanede olaydan 21 gün sonra yaşamını yitirdi.
İstanbul’dan fındık bahçesine çalışmak için ailesiyle birlikte Alaplı ilçesine gelen Aycan Kara’nın ayağına geçen ay çivi battı. Çiviyi çıkaran Aycan Kara, 10 gün sonra rahatsızlanınca ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aycan Kara, tedavisinin ardından geri gönderildi ancak bir süre sonra fenalaşınca tekrar hastaneye götürüldü. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edilen Aycan Kara, yoğun bakıma alındı. Tetanos tanısı konulan Aycan Kara, yoğun bakım ünitesinde 11 gün süren yaşam savaşını önceki gün kaybetti.
Olaydan 21 gün sonra yaşamını yitiren Aycan Kara, İstanbul’da toprağa verildi.
İstanbul’dan fındık bahçesine çalışmak için ailesiyle birlikte Alaplı ilçesine gelen Aycan Kara’nın ayağına geçen ay çivi battı. Çiviyi çıkaran Aycan Kara, 10 gün sonra rahatsızlanınca ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aycan Kara, tedavisinin ardından geri gönderildi ancak bir süre sonra fenalaşınca tekrar hastaneye götürüldü. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edilen Aycan Kara, yoğun bakıma alındı. Tetanos tanısı konulan Aycan Kara, yoğun bakım ünitesinde 11 gün süren yaşam savaşını önceki gün kaybetti.
Olaydan 21 gün sonra yaşamını yitiren Aycan Kara, İstanbul’da toprağa verildi.
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