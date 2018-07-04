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Ayağı kesilen köpek tedaviye alındı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, bir sokak köpeğinin sol ayağını kesti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedaviye alınan köpeğin ayağı, iyileşemeyecek...

Ayağı kesilen köpek tedaviye alındı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, bir sokak köpeğinin sol ayağını kesti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedaviye alınan köpeğin ayağı, iyileşemeyecek durumda olması nedeniyle bacağı kesilerek ampute edildi.
Dün akşam saatlerinde Elbistan'ın Battalgazi Mahallesi'nde sol ayağı kesilmiş bir köpek bulundu. Ayağı birkaç gün önce kesildiği tahmin edilen köpek, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği'nin barınağına teslim edildi. Dernek yönetimi vakit kaybetmeden köpeği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü. Köpek hemen ameliyata alındı ve ayağı iyileşecek durumda olmadığı için köpeğin sol bacağı ampute (kesildi) edildi.
KESİCİ ALETLE KESİLMİŞ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürü Yakup Bilal, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Köpeğin ayağının iyileşemeyecek durumda olması nedeniyle sol bacağını kesmek zorunda kaldıklarını ifade eden Bilal, "Dün 21.30 sularında Elbistan ilçemizden getirilen sokak köpeğine hayvan barınağımızda gerekli müdahale yapılarak yaraları sarılmıştır. Kesici bir aletle bu hale getirildiğini düşündüğümüz sokak köpeğine 3 saatlik süren bir ameliyat sonrasında arka sol bacağını ampute ettik. Yani bu gibi talihsiz kazalar sonucunda bacağın kullanılamaz hale gelmesinden dolayı kesmek orunda kaldık. Köpeğimiz, 1 haftalık tedavi sonucunda eski sağlığına kavuşacaktır, şu an sağlık durumu iyi" diye konuştu.
Bu arada Elbistan Hayvanları Koruma Derneği'nin ihbarı üzerine Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü de çalışma başlattı. Köpeğin ayağını kesen kişi ya da kişilerin tespiti için polis, köpeğin bulunduğu civardaki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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